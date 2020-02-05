تفاصيل جديدة حول العثور على عائلة كاملة مشنوقة بظروف غامضة في مصر

أنهت النيابة العامة المصرية، معاينة منزل الأسرة التي عثر عليها مشنوقة بظروف غامضة في محافظة البحيرة، شمال البلاد، وكلفت الأدلة الجنائية بمعاينة الجثامين والتحري عن الواقعة.

وأفادت النيابة العامة في مدينة الرحمانية، حيث وقعت الحادثة، اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على الأب ".ع .غ" (40 عاما) مشنوقا وجثته مدلاة من حبل مثبت بسقف المنزل، بينما تم العثور على الأم "ع. ع. ر" (30 عاما) وبناتهما الثلاث، (8، 5 وعام ونصف) مقتولين داخل غرفة النوم.

وكانت وسائل إعلام مصرية محلية، ذكرت أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من مركز شرطة مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة علي خضر، بالعثور على 5 أفراد من أسرة واحدة مشنوقين في ظروف غامضة.

المصدر: المصري اليوم+ وكالات