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الولايات المتحدة.. طرد مسافر من طائرة تمنّع عن إماطة قناعه (صورة)

مجتمع

الولايات المتحدة.. طرد مسافر من طائرة تمنّع عن إماطة قناعه (صورة)
Reuters SS
طائرة تابعة للخطوطط الجوية الأمريكية
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اضطرت شركة "الخطوط الجوية الأمريكية" لطرد مسافر من إحدى طائراتها بعد رفضه نزع قناعه المثير للريبة، الذي يشبه الأقنعة المستخدمة للوقاية من تسرب الغازات السامة.

ونقل موقع "إندبندنت" عن أحد المسافرين قوله إن اختيار الراكب المطرود لهذا النوع من الأقنعة تسبب في حالة من الذعر داخل الطائرة، حيث اعتقد العديد من المسافرين أنه كان يخطط لارتكاب عملية ما وارتدى القناع لحماية نفسه بعد تنفيذها.

وطلب طاقم الطائرة التي كانت متوجهة من دالاس إلى هيوستن من الراكب أن ينزع القناع، غير أنه رفض ذلك متحججا بأنه يرتديه لأسباب صحية، ما أعطى الانطباع لدى بعض المسافرين بأن الراكب "يبالغ في ردة فعله" تجاه تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وجرى تحويل المسافر إلى شركة طيران أخرى بعد طرده، فيما أدت حالة الرعب الذي تسبب فيها لدى الركاب إلى تأخير الرحلة لمدة ساعة.

المصدر: "إندبندنت"

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