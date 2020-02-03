الولايات المتحدة.. طرد مسافر من طائرة تمنّع عن إماطة قناعه (صورة)

اضطرت شركة "الخطوط الجوية الأمريكية" لطرد مسافر من إحدى طائراتها بعد رفضه نزع قناعه المثير للريبة، الذي يشبه الأقنعة المستخدمة للوقاية من تسرب الغازات السامة.

ونقل موقع "إندبندنت" عن أحد المسافرين قوله إن اختيار الراكب المطرود لهذا النوع من الأقنعة تسبب في حالة من الذعر داخل الطائرة، حيث اعتقد العديد من المسافرين أنه كان يخطط لارتكاب عملية ما وارتدى القناع لحماية نفسه بعد تنفيذها.

@AmericanAir , Just FYI flight 2212 to Houston was delayed an hour because you let this guy on the plane wearing a gas mask. This then panicked people on the plane and we had to wait for him to be escorted off. @abc13houston@KHOU@HoustonChron@KPRC2@FOX26Houston#trainbetterpic.twitter.com/mZkWea606d — Joseph D S❄️ (@ThePlatypusesTX) January 31, 2020

وطلب طاقم الطائرة التي كانت متوجهة من دالاس إلى هيوستن من الراكب أن ينزع القناع، غير أنه رفض ذلك متحججا بأنه يرتديه لأسباب صحية، ما أعطى الانطباع لدى بعض المسافرين بأن الراكب "يبالغ في ردة فعله" تجاه تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وجرى تحويل المسافر إلى شركة طيران أخرى بعد طرده، فيما أدت حالة الرعب الذي تسبب فيها لدى الركاب إلى تأخير الرحلة لمدة ساعة.

المصدر: "إندبندنت"