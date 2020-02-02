كردستان العراق يدخل موسوعة "غينيس" العالمية

أعلنت منظمة "آفي" للصحة في كردستان العراق، أنها ستعرض في اليوم العالمي لمكافحة السرطان أطول شريط ورديا، وبهذا سيدخل اسم الإقليم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأكد مدير المنظمة متين عبد الرزاق، أن "منظمته ستنظم في اليوم العالمي لمكافحة السرطان ركضة ماراثونية للناجين من السرطان والعامة، تحت شعار (نركض معا لمكافحة السرطان)،وذلك في شهر مارس".

اسم #كوردستان يدخل موسوعة #غينيس عن طريق عرض أطول شريط ورديhttps://t.co/BepUHAZB36 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) February 2, 2020

وأضاف عبد الرزاق، أنه "في نهاية الركضة الماراثونية سيبدأ عرض أطول شريط وردي طوله 7300 متر، وسيكون من الأرقام القياسية العالمية ليدخل اسم إقليم كردستان في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية".

وأشار إلى أن "الركضة ستنطلق في صباح الرابع من مارس المقبل، في شارع الملك محمود بالقرب من مدينة كويجة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، فيما سيتم عرض الشريط، عقب الانتهاء منها".

واعتمد الشريط الوردي، رمزا رسميا عالميا للتوعية لسرطان الثدي، حيث اشتق من الشريط الأحمر الذي يرمز للتوعية من مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز.

وأول من استخدمه، مؤسسة "سوزان كومين"، إذ وزعت أشرطة وردية على المشاركين في سباق في مدينة نيويورك، نظم للناجيات من سرطان الثدي.

المصدر: رووداو