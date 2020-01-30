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السعودية.. الجراد يهاجم مزارع نجران (فيديو)

مجتمع

السعودية.. الجراد يهاجم مزارع نجران (فيديو)
Reuters
صورة تعبيرية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أسرابا من الجراد تهاجم إحدى المزارع غرب منطقة نجران في السعودية.

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وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أكدت أن فرق الاستكشاف والمكافحة قامت الشهر الماضي بمسح ومعالجة آلاف الهكتارات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عند مشاهدة الجراد الصحراوي على رقم البلاغات الموحد، كما قامت بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره.

المصدر: صحيفة المدينة

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