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الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأطول سلسلة تصافح بالأيدي

مجتمع

الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأطول سلسلة تصافح بالأيدي
Reuters
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دخلت الإمارات اليوم، موسوعة غينيس بأطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم، بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

ونظمت القيادة العامة للشرطة بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات خاصة هذه الفعالية في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، بهدف تعزيز التسامح والسلم في العالم و زيادة الوعي المجتمعي بتقبل الآخر.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

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