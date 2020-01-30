طلاب أية بلدان يتلقون التعليم العالي في روسيا؟

قامت وزارة التعليم العالي الروسية بإحصاء عدد الطلاب الأجانب الذين تعلموا في روسيا عام 2019 لتستوضح طلاب أية بلدان يختارون روسيا لتلقي التعليم العالي بها.

وأعد الخبراء في وزارة التعليم العالي تصنيفا أظهر عدد الطلاب الأجانب الدارسين في روسيا والبلدان الخمسة التي أرسلت أكبر عدد للطلاب إلى الجامعات والمعاهد الروسية.

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وتصدر التصنيف الطلاب من كازاخستان الذين بلغ عددهم 44 ألف طالب، ووصل من تركمانستان 30 ألف طالبا، أما أوزبكستان فأرسلت 23.5 ألف طالب إلى روسيا لتلقي التعليم العالي، وجاء الطلاب الصينيون في المرتبة الرابعة من التصنيف، بعدد 15.4 ألف طالب. وجاء في ختام التصنيف الطلاب من طاجيكستان الذين بلغ عددهم 12 ألف طالب.

وقال موقع NEWS.ru الروسي إن الطلاب الأجانب غالبا ما يختارون تخصصات الاقتصاد (1806 طالب)، والعلاقات الدولية (1051 طالب) والحقوق (1042 طالب).

المصدر: كومسومولسكايا برافدا