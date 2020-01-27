رد فعل غير متوقع لسعودي طلب من شاب بيعه دراجته! (فيديو)

أثار فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر رد فعل رجل سعودي طلب من شاب أن يبيعه دراجته، أثار استحسان الكثيرين.

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يمازح شابا يركب دراجة مع رفاقه قائلا له: "هل تبيع سيارتك؟"، فيجيب الشاب: "جعلها فداك، حنا ما نبيع.. نهدي ونعطي مما يجود بيدينا".

ودفع الرد البليغ للشاب الرجل للقيام برد فعل غير متوقع، حيث أقسم على إهدائه سيارته المرسيدس، وسط ذهول الشاب الذي رفضها في البداية، لكن أمام إصرار الرجل وافق وقبل رأسه شاكرا إياه.

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة الفيديو.

#فيديو متداول لكرم رجل سعودي يقدم سيارته المرسيدس هدية لشاب يركب دراجة مع رفاقه بعد أن مازحه الأول بالقول: تبيع سيارتك.. فقال الشاب: "جعلها فداك، حنا ما نبيع .. نهدي ونعطي مما يجود بيدينا".. وبعد الإجابة البليغة أقسم صاحب المرسيدس على الشاب أن يهديه سيارته#صحيفة_الخليج#السعوديةpic.twitter.com/BCE54osNDH — صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 25, 2020

المصدر: وكالات