فادي الهاشم إلى جلسة التحقيق ونانسي إلى المسرح

أعلن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، تأجيل جلسة التحقيق مع فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، إلى 10 مارس المقبل، للاستماع إلى إفادات العاملين في عيادة الهاشم إضافة إلى شقيقه.

وأصدر القاضي نقولا منصور، قراره في جلسة اليوم الخميس، بعد تزويد التحقيق بحركة الاتصالات العائدة للقتيل السوري محمد الموسى، حيث تبين، أنه أجرى اتصالات عدة بعيادة فادي الهاشم.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم ادعت على الهاشم بجناية القتل القصدي استنادا للمادة 547 من قانون العقوبات، وأحالت الملف إلى القاضي منصور.

وخضع الهاشم، اليوم الخميس، لجلسة تحقيق للاستماع إلى أقواله بشأن قضية قتله للشاب محمد الموسى بمنزله، فيما أعلنت نانسي عودتها لمزاولة نشاطها الفني.

ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، عودتها لنشاطها الفني من جديد وبشكل طبيعي، وأعلنت عن إحياء حفلات جديدة، يوم الـ28 من فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب في القاهرة، كما ستحيي حفلا في مدينة جدة السعودية يوم الـ2 من أبريل، إضافة إلى تسجيل فيديو كليب جديد ومواصلة تصوير حلقات جديدة من برنامج "ذا فويس كيدز".

المصدر: وكالات