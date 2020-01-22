هل "يدخل" مجدي يعقوب قلب خالد النبوي حرفياً؟

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، أن الحالة الصحية للنجم المصري خالد النبوي مستقرة ومن المزمع مغادرته المستشفى بعد يومين.

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وأشار زكي إلى أنه لا صحة لاتجاه الفنان المصري لإجراء عملية أخرى تستدعي تدخل طبيب القلب مجدي يعقوب.

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن طبيعية العملية التي أجراها النجم خالد النبوي، موضحا أنها عبارة عن توسيع أحد شرايين القلب وذلك بعدما شعر بضيق في التنفس.

وقال مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي فؤاد زامل، إن الفنان خالد النبوي، وصل ظهر أمس الثلاثاء إلى المستشفى، مصابا بأزمة قلبية.

وأضاف زامل في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر": "النبوي خضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب دعامة"، مشيرا إلى أن حالته مستقرة حاليا، وأنه الآن في العناية المركزة تحت الملاحظة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال 48 ساعة بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية