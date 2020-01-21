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الفنان المصري خالد النبوي يجري عملية في القلب

مجتمع

الفنان المصري خالد النبوي يجري عملية في القلب
خالد النبوي
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قالت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي إن الحالة الصحية للنجم خالد النبوي في تحسن، وذلك بعدما أجرى عملية قسطرة في القلب.

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نقل الفنان المصري خالد النبوي للمستشفى
نقل الفنان المصري خالد النبوي للمستشفى

وقام الفنان المصري بإجراء العملية بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، حيث قالت زوجته في منشور لها إن زوجها تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

وكتبت في المنشور عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة: "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.

كما نشرت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي أيضا عبر حسابها على "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي معلنة عن نقله للمستشفى، وجاء بالمنشور: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا، زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم ..ألف سلامة الابن الحبيب".

المصدر: اليوم السابع

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