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نقل الفنان المصري خالد النبوي للمستشفى

مجتمع

نقل الفنان المصري خالد النبوي للمستشفى
خالد النبوي
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نشرت زوجة الفنان المصري المشهور خالد النبوي، منشور قالت فيه أن زوجها تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

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وكتبت في المنشور عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة: "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.

كما نشرت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشى أيضا عبر حسابها على "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي معلنة عن نقله للمستشفى، وجاء بالمنشور: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا، زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم ..ألف سلامة الابن الحبيب".

المصدر: الوطن

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