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وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

أخبار العالم العربي

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح
Reuters
مصر
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توفي الفنان المصري المعروف إبراهيم فرح داخل أحد مستشفيات المهندسين بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرحالفنان المصري إبراهيم فرح
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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية ستقام صلاة الجنازة بعد العصر بمسجد السيد نفسية، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.

وقدم الفنان إبراهيم فرح مجموعة من الأدوار المؤثرة تركت بصمة واضحة في هذه الأعمال، ومنها شخصية "الشيخ عبد القادر الصوفي السوداني" الذي قدمه فرح في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: "شيخ العرب همام"، و"كفر دلهاب"، و"حلاوة الدنيا"، و"واحة الغروب" و"الزيبق".

وفى سياق متصل تم تشييع جثمان الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

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آخر صورة للفنانة المصرية ماجدة قبل رحيلها

وتوفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى أمس الخميس عن عمر ناهز 89 عاما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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