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آخر صورة للفنانة المصرية ماجدة قبل رحيلها

الثقافة والفن

آخر صورة للفنانة المصرية ماجدة قبل رحيلها
ماجدة مع عمر الشريف
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تداولت وسائل الإعلام المصرية آخر صورة للفنانة المصرية ماجدة الصباحي قبل رحيلها، إثر عملية جراحية خطيرة لم تتكلل بالنجاح.

آخر صورة للفنانة المصرية ماجدة قبل رحيلهاأخر ظهور للفنانة المصرية ماجدة
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وفاة الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن الفنانة ماجدة ظلت بعيدة عن الأضواء وقليلة الظهور، لكنها ظهرت مع الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما وذلك بالاتفاق مع ابنتها الوحيدة غادة نافع، وذهب بالفعل ليسلمها درع التكريم وهي على فراش المرض.

وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى قد توفيت عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض وذلك داخل منزلها.

وسيشيع جثمانها غدا الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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