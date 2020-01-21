 
مباشر

مصر.. التنمر والسخرية يدمران حياة فتاة مصرية

مجتمع

مصر.. التنمر والسخرية يدمران حياة فتاة مصرية
الفتاة المصرية وخطيبها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n46h

تسببت آلاف التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بأزمة كبيرة أدت لتدمير حياة فتاة من القاهرة تدعى زلابية.

مصر.. التنمر والسخرية يدمران حياة فتاة مصريةالفتاة المصرية

وجاءت التعليقات الساخرة من الفتاة بعد نشرها صور خطوبتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها تعرضت لسيل من السخرية والعبارات الجارحة بسبب شكلها وملابسها البسيطة.

وبعد وصول التعليقات والانتقادات لخطيبها قرر إنهاء الخطوبة بعد 24 ساعة فقط دون أن يراعي حالتها ومحاولة تفهم الأمر وتجنبه، وبعد تداول قصتها قررت 3 فتيات مساعدتها ودعمها نفسيا وذهبن إليها من أسيوط للقاهرة للبحث عنها.

وكتبت ولاء محمد خبيرة التجميل المصرية عبر حسابها: "جريمة أخرى من التنمر منذ حوالي أسبوع انتشر على السوشيال ميديا صورة زلابيا في خطوبتها وهي بنت بسيطة لابسه فستان بسيط يبين حدود إمكانيتها لكن التنمر على السوشيال ميديا لم يرحمها.. بنت زي دي مش عايشة العيشة اللي تخليها عندها إنستغرام تتفرج على أحسن ناس بتعمل شعر ولا تقدر تسافر برا مصر مثلا عشان تدرس وتعمل شوبينج وتكون كوول".

وقامت الفتيات الثلاث بتحسين مظهر زلابية بإمكانيات بسيطة، ظهرت بعدها بشكل مختلف تماما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيروس "ووهان" الجديد يهدد حياة المرضى