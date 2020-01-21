بنغلاديش.. عائلة تسمي توائمها الثلاثة رجب وطيب وأردوغان

أطلقت عائلة بنغالية أسماء رجب وطيب وأردوغان على توائمها الثلاثة، تعبيرا عن محبتها للرئيس التركي.

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وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على "تويتر"، أن الثلاثة ولدوا في المستشفى الميداني الذي افتتحته "آفاد" بالتعاون مع وزارة الصحة البنغالية.

وأضافت أن المواليد الـ3 تمت تسميتهم باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت "نتمنى لأطفالنا الصحة وطول العمر، لقد أبصر 150 طفلا النور في المستشفى الميداني التركي حتى اليوم".

وسبق أن أنجبت سيدة سودانية، في مستشفى "نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي"، توأما ثلاثيا وأطلقت عليهم أسماء، رجب وطيب وأردوغان، تيمنا بالرئيس التركي.

كما أطلقت أسرة سورية لاجئة في ولاية "دنيزلي" التركية، اسم رجب وطيب وأمينة (زوجة الرئيس التركي) على توائمها الثلاثة، تعبيرا عن "الشكر للرئيس التركي ووقوفه إلى جانب الشعب السوري".

المصدر: "الأناضول"