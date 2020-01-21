 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور طهران للمرة الثانية خلال أسبوعين

بنغلاديش.. عائلة تسمي توائمها الثلاثة رجب وطيب وأردوغان

مجتمع

بنغلاديش.. عائلة تسمي توائمها الثلاثة رجب وطيب وأردوغان
Reuters NJERI MWANGI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n42k

أطلقت عائلة بنغالية أسماء رجب وطيب وأردوغان على توائمها الثلاثة، تعبيرا عن محبتها للرئيس التركي.

إقرأ المزيد
العراق.. 26 طفلا كلهم توائم في مدرسة واحدة
العراق.. 26 طفلا كلهم توائم في مدرسة واحدة

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على "تويتر"، أن الثلاثة ولدوا في المستشفى الميداني الذي افتتحته "آفاد" بالتعاون مع وزارة الصحة البنغالية.

وأضافت أن المواليد الـ3 تمت تسميتهم باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت "نتمنى لأطفالنا الصحة وطول العمر، لقد أبصر 150 طفلا النور في المستشفى الميداني التركي حتى اليوم".

وسبق أن أنجبت سيدة سودانية، في مستشفى "نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي"، توأما ثلاثيا وأطلقت عليهم أسماء، رجب وطيب وأردوغان، تيمنا بالرئيس التركي.

كما أطلقت أسرة سورية لاجئة في ولاية "دنيزلي" التركية، اسم رجب وطيب وأمينة (زوجة الرئيس التركي) على توائمها الثلاثة، تعبيرا عن "الشكر للرئيس التركي ووقوفه إلى جانب الشعب السوري".

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قآني يهدد الولايات المتحدة