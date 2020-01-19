 
مباشر

تركيا.. اعتقال 50 بائعة هوى في منطقة سياحية

مجتمع

تركيا.. اعتقال 50 بائعة هوى في منطقة سياحية
https://www.turkeyalaan.ne
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3m0

فككت قوات الدرك التركي مساء السبت، وكرا للبغاء تديره عصابة منظمة في منطقة باموكالي بمدينة دنيزلي جنوب غرب الأناضول.

إقرأ المزيد
المغرب.. كسر تابو الحديث عن الجنس والبغاء
المغرب.. كسر تابو الحديث عن الجنس والبغاء

وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الأحد، أن قوات الأمن التركية اعتقلت 50 بائعة هوى أجنبية و21 قوادا تركيا يعملون سماسرة في عمليات الفاحشة والفجور.

وفي التفاصيل، قامت قوات الدرك التركي بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، بمداهمة 29 منزلا وشركة، بما في ذلك أماكن ترفيهية في منطقة باموكالي.

وتقول قوات الدرك إن النساء الأجنبيات المعتقلات عملن "بائعات هوى" في عصابة الدعارة والفجور بإرادتهن الكاملة.

وأكدت أنها ضبطت 7 بنادق غير مرخصة وصادرتها من بعض المنازل التابعة للعصابة الإجرامية.

المصدر: "تركيا الآن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي