أوكرانية باعت عذريتها في مزاد علني بمبلغ ضخم.. فعلى من رست الصفقة؟

أعلنت مواطنة أوكرانية في عامها الـ19 من سكان مدينة خاركوف شرقي البلاد، أنها باعت عذريتها مقابل 1.2 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن الفتاة التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة، عرضت عذريتها للبيع في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية.

وبعد أن أكد طبيب مختص عذرية الفتاة، انطلقت المزايدات من مبلغ 100 ألف يورو فقط، لكن خلال المزايدة تجاوز المبلغ 1.2 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بالمزاد رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما من ميونخ، وصاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية.

وتمكن الفائز من تخطي عرض من محام من نيويورك، كان مستعدا لدفع مليون يورو، ومن مطرب من طوكيو قدم 800 ألف يورو.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ستجري "عملية التسليم والاستلام" بين البائعة والفائز في المزاد في ألمانيا.

يشار إلى أن الرجل أعرب أيضا، عن رغبته في الزواج من الفتاة ودفع مصروف شهري لها قدره 10 آلاف يورو.

من جهتها، أكدت كاتيا أن قرار بيع عذريتها "لم يكن سهلا"، مضيفة أنها "فكرت كثيرا قبل اتخاذ القرار، لكنها خلصت في النهاية إلى أن الأمر مربح لكلا الطرفين".

المصدر: "ديلي ميل"