روسيا ثانية في تصنيف أقوى دول العالم

أعدت مجلة U.S. News & World Report الأمريكية تصنيف أفضل بلدان العالم الـ73 حيث احتلت روسيا المركز الـ23.

فيما شغلت روسيا العام الماضي المرتبة الـ24 والمرتبة الت26 عام 2018.

ويدل ذلك على تقدم أوضاع روسيا المستمر في شتى المجالات.

وأجرت المجلة دراستها بالتعاون مع خبراء جامعة بنسلفانيا وشركة BAV Group الأمريكية.

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وأخذ التصنيف بالحسبان أوضاع البلدان في مجالي السياسة والاقتصاد والمجال الاجتماعي والسياحة والثقافة وغيرها.

وعلى سبيل المثال فإن روسيا شغلت المركز الأول كبلد أفضل لإطلاق المسيرة المهنية والمركز الثاني في تصنيف أقوى دول العالم والمركز الرابع في تصنيف أكثر البلدان نفوذا.

وعلاوة على ذلك شغلت روسيا المرتبة الـ12 ضمن دول الاقتصاد الانتقالي والمرتبة الـ 15 ضمن البلدان الأغنى تراثا والمرتبة الـ19 ضمن الدول الأفضل تعليما.

بينما شغلت روسيا المرتبة الـ73 والأخيرة في تصنيف البلدان ذات الظروف الأفضل بممارسة البزنس والمرتبة الـ70 في تصنيف البلدان ذات الرواتب التقاعدية الممتازة.

المصدر: نوفوستي