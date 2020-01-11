موسكو خامسة في تصنيف أفضل مدن العالم

دخلت موسكو تصنيف أفضل المدن العشر في العالم عام 2019 حيث شغلت المركز الخامس.

وذلك بعد نيويورك ولندن وباريس وطوكيو. وتأتي بعدها كل من دبي وسنغافورة و برشلونة ولوس أنجلوس وروما وغيرها.

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ونقل موقع بلدية موسكو عن نائب عمدة موسكو، فلاديمير يفريموف، قوله إن المركز الخامس لموسكو في التصنيف هو دليل على إنجازات كبيرة حققتها العاصمة الروسية في شتى المجالات وبالدرجة الأولى في مجال الاقتصاد والأمن والبيئة.

يذكر أن تصنيف أفضل مدن العالم Best Cities الذي نشر في 7 يناير الجاري يستند إلى تقييم 6 عوامل وهي الازدهار الاقتصادي ( حيث تقدمت موسكو من المرتبة الـ117 عام 2018 إلى المرتبة الـ20 عام 2019 )، البيئة والأمن والرفاهية ( الثقافة والمطاعم والمتاجر)، العلاقات العامة ( كثرة ذكر المدينة على الإنترنت)، البنية التحتية والسياحة. وتقدمت موسكو في 5 بنود من أصل 6 بنود.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا