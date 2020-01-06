روسيا تحتفل بعيد الميلاد المجيد على التقويم الشرقي

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس الروس بعيد الميلاد المجيد على التقويم الشرقي، في السابع من يناير من كل عام، وسط اهتمام شعبي ورسمي كبيرين.

ويتوافد المصلون هذه الليلة على الكنائس والأديرة في شتى أنحاء البلاد لحضور القداس الليلي.

وحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القداس في كاتدرائية "التجلي" في بطرسبرغ، فيما حضره رئيس الوزراء دميتري مدفيديف في كاتدرائية "المسيح المخلص" وسط موسكو، حيث ترأس القداس البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا.

المصدر: وكالات