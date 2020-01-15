السعودية.. الأمن العام يحقق في ملابسات مقطع فيديو لصيد ظباء ببندقية حربية!

أعلنت السلطات المختصة في السعودية أن تحقيقا يجري في مقطع فيديو يظهر مطاردة عنيفة واصطياد ظباء ببندقية حربية لمعرفة مكان الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، أن الهيئة أحالت مقطع الفيديو المتداول إلى الأمن العام بهدف كشف ملابساته، وتحديد مكان تصويره.

وثق مقطع فيديو متداول صيد شخص لمجموعة من الظباء بطريقة جائرة، مستخدماً سلاحـاً رشاشاً، في السعودية، وعلّق نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، قائلاً أن الهيئة أحالت القضية إلى الأمن العام؛ للتحري عن مكان الجريمة والحساب الناشر للمقطع.#الرؤية_بلا_حدودpic.twitter.com/09ZZMkXpat — صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 14, 2020

وأوضح تطواني في مداخلة تلفزيونية أن هذا الإجراء يتوخى منه معرفة ما إذا كانت الحادثة حصلت داخل السعودية أم خارجها، لافتا إلى أنه في حال ثبوت صحة الفيديو، وأن تصويره جرى في المملكة، فسيتم تطبيق عقوبات على الفاعلين.



وأفاد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بأن "العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية، ومصادرة السلاح، والتشهير".



هذا وكان مقطع الفيديو المتداول في هذا الشأن قد "استفز المئات في مواقع التواصل باعتباره اعتداء على البيئة، وعلى الثروة البرية، مطالبين بإيقاع أقسى العقوبات".

المصدر: سبق