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السعودية.. الأمن العام يحقق في ملابسات مقطع فيديو لصيد ظباء ببندقية حربية!

مجتمع

السعودية.. الأمن العام يحقق في ملابسات مقطع فيديو لصيد ظباء ببندقية حربية!
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أعلنت السلطات المختصة في السعودية أن تحقيقا يجري في مقطع فيديو يظهر مطاردة عنيفة واصطياد ظباء ببندقية حربية لمعرفة مكان الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، أن الهيئة أحالت مقطع الفيديو المتداول إلى الأمن العام بهدف كشف ملابساته، وتحديد مكان تصويره.

وأوضح تطواني في مداخلة تلفزيونية أن هذا الإجراء يتوخى منه معرفة ما إذا كانت الحادثة حصلت داخل السعودية أم خارجها، لافتا إلى أنه في حال ثبوت صحة الفيديو، وأن تصويره جرى في المملكة، فسيتم تطبيق عقوبات على الفاعلين.

وأفاد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بأن "العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية، ومصادرة السلاح، والتشهير".

هذا وكان مقطع الفيديو المتداول في هذا الشأن قد "استفز المئات في مواقع التواصل باعتباره اعتداء على البيئة، وعلى الثروة البرية، مطالبين بإيقاع أقسى العقوبات".

المصدر: سبق

 

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