سوريا.. الطب الشرعي ينتقد نظيره اللبناني بقضية السوري القتيل برصاص زوج عجرم ويتعهد بتشريح الجثة

أعلن الطب الشرعي في سوريا أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى الذي قتله زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في سوريا بمجرد وصولها للبلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، قوله إنه "سوف يتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري.. وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا"، موضحا أنه "سوف يتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص".

وأوضح حجو أن "تقرير الطب الشرعي اللبناني كان عشوائيا وعبثيا وليس مهنيا ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال"، بحسب قوله.

المصدر: الوطن السورية