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كندة علوش غاضبة من الهجوم على السوريين بسبب لص فيلا نانسي عجرم

مجتمع

كندة علوش غاضبة من الهجوم على السوريين بسبب لص فيلا نانسي عجرم
facebook.com/kindaAlloush
الفنانة السورية كندة علوش
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أبدت الفنانة السورية كندة علوش، غضبها من الهجوم على السوريين بسبب اللص السوري الذي حاول سرقة منزل نانسي عجرم وقتله زوجها.

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وعلقت الفنانة السورية على الواقعة مؤكدة، أن "جنسية المتهم لا تعطي أي دلالة لأي شيء، وأنه لا ينبغي لوسائل الإعلام أن تستخدم جنسية المتهم للإشارة لأمور بعينها".

وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونيا ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه".

وتابعت: "أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير.. بتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطر كبير ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعي بصياغة الخبر".

المصدر: المصريون

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