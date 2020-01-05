تفاصيل اقتحام الملثم لفيلا نانسي عجرم ومحاولته اقتحام غرفة بناتها

أكدت مصادر قريبة من التحقيق في حادث دخول ملثم تسلل ليلا يدعى محمد حسن الموسى إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم، أنه لم يرتدع ويقبل الخروج سالما وحاول اقتحام غرفة أطفالها النيام.

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وقالت المصادر إن الملثم تسلل إلى داخل المنزل مسلحا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس للمنزل، بمجرد أن أشهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وأضافت، تابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينا ويسارا، وعندما أصر على التوجه إلى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، على اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس صوتي.

وذكرت أنباء أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، أصدرت قرارا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وفقا لما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء على إثر تبادل لإطلاق النار بينه وسارق من التابعية السورية دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهيلة في قضاء كسروان شمال بيروت، بهدف السرقة.

المصدر: الوكالة الوطنية+صحف لبنانية