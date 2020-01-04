سعودي يروي سر عناق ناقة له يوميا

روى المواطن السعودي حسن مشعان الشملاني، لصحيفة "سبق" قصة مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع عالمية على نطاق واسع، ويظهر عناقا حميما بينه وبين ناقته.

وقال الشملاني إن العناق يومي بينه وبين ناقته، وإن مقطع الفيديو الذي وثقه صديقه المصور طلال اليحيا، ونشرته مواقع هندية على نطاق واسع، ما هو إلا جزء من حكاية طويلة بدأت منذ خمس سنوات في قرية عريجا على بعد 20 كلم شرقي حائل.

وأكد الشملاني أن عناق ناقته يحدث معه ومع أبنائه فقط، دون غيرهم.

ونفي الشملاني، ما تم تداوله وقت تصوير الفيديو، من أن ناقته التفت حوله بعد غيابه عنها لوفاة ابنه، مؤكدا أن عناقها له جاء بعد إجازة عشرة أيام قضاها خارج حائل.

وأكد الشملاني أن حب الناقة له ولأبنائه نشأ منذ صغرها، إذ التقط أبناؤه صورا لشقيقهم سلطان، والناقة تحتضنه بصغرها قبل نحو خمس سنوات، وهي صغيرة "بكرة".

وختم الشملاني قائلا: قبل نحو أسبوع ولدت تلك الناقة، بكرة، وهي بكرها.

المصدر: "سبق"