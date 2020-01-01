فيديو صادم.. تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة المصرية

تداول رواد موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشاهد صادمة توثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ويظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة، فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها وإخراجها من قلب ال ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.

وقال بعض الشبان من مدينة المنصورة، إن الواقعة أثارت غضب الكثيرين، وانتقدوا ما تعرضت له الفتاة وطالبوا بالقبض على الجناة، فيما انتقد البعض الآخر ملابس الفتاة التي وصفوها بـ "الاستفزازية".

المصدر: موقع "المصريون"