 
مباشر

فيديو صادم.. تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة المصرية

مجتمع

فيديو صادم.. تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة المصرية
RT
تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n011

تداول رواد موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشاهد صادمة توثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ويظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة، فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها وإخراجها من قلب ال ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.

وقال بعض الشبان من مدينة المنصورة، إن الواقعة أثارت غضب الكثيرين، وانتقدوا ما تعرضت له الفتاة وطالبوا بالقبض على الجناة، فيما انتقد البعض الآخر ملابس الفتاة التي وصفوها بـ "الاستفزازية".

المصدر: موقع "المصريون"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما