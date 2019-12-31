فضحها ليلة زواجها.. عريس يبث فيديو لخيانة عروسه له!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لحفل زفاف في الصين، حيث أقدم العريس على نشر فيديو لا أخلاقي لعروسته وهي تمارس الرذيلة مع صهرها، ليفضحها أمام الضيوف.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي وصفه بعض النشطاء بأنه حيلة تسويقية، الزوجين خلال حفل زفاف في فوجيان بجنوب شرق الصين يوم الخميس الماضي، بحسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وفقا للتقارير، بث العريس شريطا جنسيا مدته 5 دقائق على الشاشة الكبيرة أمام الضيوف المذهولين، يظهر خيانة زوجته له مع زوج أختها الحامل. وقال للعروس: "هل كنت تعتقدين أنني لا أعرف؟"، لتقوم الأخيرة بضربه بباقة الزهور التي في يدها.

لكن على الرغم من أن المشاهدين كانوا متشككين من صحة الفيديو، فقد حدث شيء مشابه في حفل زفاف آخر، وفقا لأحد الضيوف في برنامج "The Graham Norton" الذي يبث على تلفزيون "BBC".

وروى رجل إيرلندي يدعى شون، إنه شاهد حدثا مشابها من قبل خلال حفل زفاف، وقال: "خلال حفل استقبال، بدأ الجميع بإلقاء خطبهم ثم وقف العريس وقال سنلعب لعبة".

وأضاف أن العريس طلب من الجميع الوقوف، ثم رفع لوحات كانت معهم لمعرفة ما إذا كان هناك ملصق أحمر في الأسفل.

وتابع شون أن كل الموجودين وجدوا الملصق الأحمر إلا 8 رجال بقوا واقفين.

ثم قال العريس: "أرجو منكم جميعا أن تنظروا إلى السادة الثمانية الذين تركوا واقفين.. لقد ناموا مع زوجتي منذ أن خطبنا وأنا الآن سأنهي كل شيء".

ثم خرج من الغرفة دون أن يقول أي شيء آخر، تاركا الضيوف في حالة صدمة كاملة.

المصدر: The Sun