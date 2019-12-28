الإحصاء: عدد سكان روسيا سيزداد حتى 150 مليون نسمة

أفادت إدارة الإحصاء المركزية الروسية بأن عدد سكان روسيا يمكن أن يزداد بحلول عام 2036 حتى 150 مليون نسمة.

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وطرحت الإدارة 3 سيناريوهات لنمو عدد السكان في روسيا. ويقضي السيناريو المتشائم الأول باحتمال تقلص عدد السكان الروس حتى 134.1 مليون نسمة. وذلك في حال استمرار نزعة تفوق عدد الوفيات على عدد الولادات وأخذا بالحسبان مؤشرات هجرة السكان. أما السيناريو الثاني فيقضي باحتمال بقاء عدد السكان على ما هو الآن (144 مليون نسمة). ويقضي السيناريو المتفائل الثالث بزيادة عدد سكان روسيا إلى 150 مليون نسمة.

فيما يتعلق بمتوسط طول عمر المواطنين الروس فإنه سيزداد بحلول عام 2036، حسب توقعات إدارة الإحصاء المركزية، إلى 79.1 عام من 73.42 عام (حسب إحصاءات عام 2020). أما مؤشر الولادات فسيزداد حتى 1.579 مقابل 1503 حسب توقعات عام 2020.

يذكر أن عام 2021 سيشهد إجراء الإحصاء العام لسكان روسيا. وسيتم بناء على نتائجه إعداد التوقعات الديموغرافية الأدق.

المصدر: فيستي