عدد الطلاب الأجانب في روسيا تضاعف خلال 10 أعوام

ازداد عدد الطلاب الأجانب في روسيا ضعفا منذ عام 2008. وصارت روسيا تشغل المرتبة الثامنة في العالم من حيث هذا المؤشر الهام.

وحسب المعلومات الواردة من وزارة التعليم الروسية فإن مؤسسات التعليم العالي خرجت العام الماضي 309 آلاف أجنبي، بمن فيهم 97 ألفا حصلوا على التعليم العالي مجانا و212.2 ألف طالب درسوا بموجب اتفاقيات معقودة مع الجامعات والمعاهد.

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وازداد عدد الخريجين الأجانب في الجامعات والمعاهد الروسية العام الجاري بنسبة 5.7% وبلغ 98.8 ألف طالب أجنبي تعلموا مجانا و327.6 درسوا بموجب الاتفاقيات.

وحسب وزارة التعليم الروسية فإن روسيا تشغل المرتبة الثامنة في العالم من حيث عدد الطلاب الأجانب الذين يشكلون نسبة 6% من العدد الإجمالي للطلاب الأجانب في العالم.

وتتصدر تصنيف الطلاب الأجانب الولايات المتحدة وبعدها بريطانيا، ثم أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.

ويفترض أن يسمح مشروع "تصدير التعليم" الفدرالي باستقطاب عدد أكبر من الطلاب الأجانب إلى روسيا وذلك بعد توظيف مبلغ قدره 107.5 مليار روبل (ما يعادل نحو 1.67 مليار دولار) أعوام 2019 – 2024.

وقالت مديرة مركز اقتصاد التعليم المستمر في أكاديمية الاقتصاد الوطني والخدمة الحكومية، تاتيانا كليتشكو، إن عدد الروس الدارسين خارج الوطن بلغ 70 ألف طالب.

يذكر أن جهاز الأمن الفدرالي كان قد أعلن في وقت سابق أن 181.5 ألف طالب أجنبي يمثلون 174 بلدا دخلوا روسيا عام 2019.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا.