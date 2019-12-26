الشرطة السعودية تضبط 101 متهم بـ "التحرش ومخالفة الذوق العام" بعد مهرجان "ميدل بيست"

أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض القبض على 101 شخص خلال اليومين الماضيين ضمن قضايا متعلقة بـ "التحرش ومخالفة الذوق العام"، بعد ورود بلاغات كثيرة تلت مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي.

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وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، في بيان، بأن "متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء... عن القبض على 50 متهما في قضايا تحرش مختلفة".

وأضاف التويجري أن ذلك يأتي "بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين"، مبينا أنه جرى إيقاف المتهمين "واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وفي بيان للشرطة، أفاد التويجري بأنه "في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 444... جرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء توقيف 51 مخالفا"، مبينا أن منهم 22 رجلا و29 امرأة.

It was a night to be remembered in Riyadh as tens of thousands gathered at the #Middlebeast event. #SaudiArabiapic.twitter.com/BPt33VRXuc — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) 25 декабря 2019 г.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض إلى أن المخالفات شملت "ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة"، مضيفا أنه "قد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين".

وتوالت ردود أفعال واسعة على حالات عدة للتصرفات التي رافقت حفل "ميدل بيست" بعد تداول مقاطع فيديو عديدة لشبان يتحرشون بفتيات، وفتيات يرتدين ملابس "جريئة" ويتجولن بين جمهور المهرجان، قبل أن تعلن شرطة الرياض عن تدخلها في القضية.

وطالب عدد من الكتاب والإعلاميين والمحامين السعوديين، السلطات بإشهار أسماء الشبان والفتيات الموقوفين على خلفية "حوادث خادشة للحياء ومخالفات للذوق العام" في الحفل.

وأقيم مهرجان "ميدل بيست" للموسيقى الإلكترونية، وهو الأكبر من نوعه، ضمن فعاليات "موسم الرياض" من 19 إلى 21 ديسمبر لأول مرة في المملكة، واستقطب نحو 400 ألف شخص من كلا الجنسين.

المصدر: واس + وسائل إعلام سعودية