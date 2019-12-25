السعوديون يطالبون بإشهار أسماء مرتكبي مخالفات خدش الحياء

طالب عدد من الكتاب والإعلاميين والمحامين السعوديين، السلطات بإشهار أسماء الشبان والفتيات الموقوفين على خلفية حوادث خادشة للحياء ومخالفات للذوق العام في مهرجان "ميدل بيست".

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وتوالت ردود فعل واسعة حول عدد من التصرفات التي رافقت المهرجان، بعد تداول مقاطع فيديو عديدة لشبان يتحرشون بفتيات، ووفتيات يرتدين ملابس جريئة ويتجولن بين جمهور المهرجان، قبل أن تعلن شرطة الرياض عن تدخلها في القضية.

نعم حتما لا بد من النظام الذي يحافظ ع قيمنا وأخلاقنا للفئة أقل وعياً ،حين تلتزم الفتاة بالحجاب الكامل والاخلاق وعدم خدش الحياء وكذلك الشاب فقد تدل ع وعيه الأخلاقي والديني مثلما هي عبادة صالحة لكل زمن ومكان،وقضية منح شيءمن الحرية لا تعني تجاوز الحد والتخلي عن النظام كما الأخلاق — hameda (@hameda_alkhaldi) 24 grudnia 2019

وقال أصحاب تلك الدعوات، إن "العقوبات المنصوص عليها ضد المدانين بالتحرش ومخالفة الذوق العام، لن تردع المخالفين ما لم تتضمن التشهير بهم في المجتمع الذي يخشون نظرة أفراده لهم أكثر من عقوبات السجن والغرامة".

هذا الهاشتاق والخبر الي لازم يوصل ترند #القبض_على_خادشات_الحياء القوة القوة لا بارك الله بالضعف ورسالة لكل من تسول لها نفسها في خدش الحياء والاعتقاد انها لن تحاسب اذا "تفصخت" قليله الحيا pic.twitter.com/FqN6Jg5wUD — أحمدوف 🇸🇦 (@R3B_____) 24 grudnia 2019

وأعلنت شرطة الرياض القبض على 24 شخصا تورطوا بحوادث تحرش في المهرجان الذي استقطب جمهورا كبيرا من الجنسين، وضبط 9 نساء وجهت لهن تهم خدش الحياء المنصوص عليها في لائحة الذوق العام.

وشهدت العاصمة السعودية، سلسلة عروض موسيقية توزعت على 5 مسارح بالمدينة وسط إقبال كبير من الجنسين، تخلله بعض حوادث التحرش.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على المتحرشين، وسط مطالب بسن تشريعات إضافية لوضع حد لمثل تلك الحوادث، بالتزامن مع تخفيف القيود التي كانت تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والفعاليات المتنوعة.

وتقتصر عقوبات مخالفة لائحة الذوق العام التي بدأت السعودية بتطبيقها حديثا، على غرامات مالية فقط.

المصدر: وكالات