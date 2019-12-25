السعودية.. فرض عقوبات على 9 نساء اتهمن بخدش الحياء في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أن النساء الـ 9 اللائي ضبطن أمس الأول على خلفية مخالفات خادشة للحياء طبقت عليهن العقوبات المقررة.

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وأفاد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه "في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء... فقد جرى ضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها".

عاجل بالفيديو .. شرطة الرياض تقوم بالقاء الفبض على مجموعة من الشابات العاريات على خلفية خدش الحياء. 👇👇#ضمك_النصر

قبل الحذف شاهد 👇👇https://t.co/HnXFk2V76v — منال العتيبي (@alhajrii_x_) December 24, 2019

وكانت الشرطة السعودية قد ألقت القبض على 9 فتيات في موسم الرياض، وتمت إحالتهن إلى التحقيق بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها تتضمن تصرفات خادشة للحياء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية