 
مباشر

السعودية.. فرض عقوبات على 9 نساء اتهمن بخدش الحياء في الرياض

مجتمع

السعودية.. فرض عقوبات على 9 نساء اتهمن بخدش الحياء في الرياض
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myjx

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أن النساء الـ 9 اللائي ضبطن أمس الأول على خلفية مخالفات خادشة للحياء طبقت عليهن العقوبات المقررة.

إقرأ المزيد
حبس سعودية منقّبة رقصت في موسم الرياض
حبس سعودية منقّبة رقصت في موسم الرياض

وأفاد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه "في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء... فقد جرى ضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها".

وكانت الشرطة السعودية قد ألقت القبض على 9 فتيات في موسم الرياض، وتمت إحالتهن إلى التحقيق بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها  تتضمن تصرفات خادشة للحياء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المطران عطا الله حنا يوجه رسالة للعالم عبر RT بعد اتهامه إسرائيل بتسميمه