ماذا يفضل السياح عند اختيارهم الفنادق؟

نشرت شركة Aviasales المتخصصة بشؤون السياحة نتائج دراسة أجرتها حول الأمور التي يراعيها السياح أثناء اختيارهم للفنادق.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن استطلاعات الرأي التي شارك فيها نحو 11 ألف شخص والتي أجروها أثناء دراستهم بينت أن غالبية السياح يفضلون اختيار الفنادق الرخيصة.

وأكد نحو 41% من الذين شاركوا في الاستطلاعات أن الفندق بالنسبة لهم هو مكان للنوم فقط أثناء السياحة، ولا تعنيهم حتى الأمور المتعلقة بالتصميم الداخلي للفنادق، لذا يفضلون اختيار الفندق الرخيص الأجر.

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وأكد 26% من المشاركين في استطلاعات الرأي المذكورة إلى أنهم يفضلون اختيار الفنادق التي تقع في مركز المدن التي يزورونها أثناء السياحة، أو على مسافة قريبة من المركز، فاختيار هذه الفنادق يوفر عليهم الكثير من الوقت والمال.

فيما أشار 13% من الذين شاركوا في استطلاعات الرأي إلى أنهم يفضلون الفنادق ذات التصميم الداخلي الأنيق، فهي تمنحهم فرصة لالتقاط صور جميلة تذكرهم برحلتهم.

المصدر: نوفوستي