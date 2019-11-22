الأردن.. البتراء تستقبل السائح المليون لهذا العام

احتفلت مدينة البتراء الأثرية في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية بزيارة السائح المليون في عام 2019، مسجلة رقما قياسيا جديدا في تاريخ اليونسكو للتراث العالمي.

وكانت التذكرة المليون من نصيب السائحة الأمريكية، أليسون كاري، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي تقضي شهر العسل مع زوجها.

من جانبه أعرب رئيس هيئة تنمية وتطوير السياحة في منطقة البتراء، سليمان فرجات، عن أمله في أن يصل العدد الإجمالي للزائرين السنويين إلى مليون و100 ألف سائح بحلول نهاية العام الحالي. وتابع: "إنه جهد مشترك ما بين القطاع السياحي بشكل عام، والسمعة الطيبة التي يحوزها الأردن، من استقرار وأمان".

على الرغم من ذلك فإن الزيادة الأخيرة في عدد السائحين يمثّل ضغطا على الموقع، والمرافق والإقامة، وهو ما يتطلب تحسينا للخدمة، وزيادة لعدد غرف الفنادق، بالتوازي مع الحفاظ على الموقع الأثري.

وتعمل هيئة تنمية وتطوير السياحة في منطقة البتراء على وضع خطة استراتيجية للعامين المقبلين، تهدف إلى زيادة حصتها في سوق البتراء، وتعزيز الأردن كوجهة سياحية دولية، والحفاظ على البتراء كموقع تراث عالمي.

المصدر: RT