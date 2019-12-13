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القوات البرية الروسية تتزود بـ"ذخائر بلاستيكية" لمدفعيتها

مجتمع

القوات البرية الروسية تتزود بـ
rostec.ru
صورة أرشيفية
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تتسلم مدافع القوات البرية الروسية ذخائر عيار 30 ملم تحتوي على أجزاء بلاستيكية.

صرح مدير عام شركة "تيخماش" المصنعة للذخائر أن اختبارات تلك الذخائر توجت بنجاح تام وتجري حاليا التحضيرات لإنتاجها على دفعات. ويتوقع أن تتزود المدافع بتلك الذخائر مطلع العام المقبل.

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ومن أهم الأجزاء البلاستيكية المستخدمة في الذخيرة حزام بلاستيكي يحيط بها ويجعل القذيفة تدور بسرعة داخل الماسورة ويؤخر حركة غازات البارود، ما يضمن بدوره زيادة عمر ماسورة المدفع واستقرار مواصفاته التقنية في مختلف ظروف استخدامه.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت في وقت سابق بأنه تم تزويد المدافع الجوية والبحرية بأجزاء بلاستيكية، بما في ذلك المدفع المنصوب في مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

المصدر: زاشيشات روسيا

 

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