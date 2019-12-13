استطلاع الرأي: 50 ألف روبل هو راتب مقبول للمواطن الروسي

أجرى المجلس الاجتماعي لدى الرئيس الروسي استطلاع رأي المواطنين الروس لاستيضاح أكثر المشاكل إلحاحا التي يواجهونها في الوقت الراهن.

وذلك في إطار الدراسة "عدم المساواة الاجتماعية في المجتمع الروسي المعاصر وسبل التغلب عليها".

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وأظهرت نتائج الدراسة أن 35% من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون 50 ألف روبل (ما يعادل نحو 781 دولارا) الحد الأدنى المعيشي المقبول للإنسان العامل.

ويعتبر 31% منهم 40 ألف روبل راتبا عادلا. أما 20% فأعلنوا أن 30 ألف روبل (نحو 500 دولار) هو راتب عادل.

كما أظهر استطلاع الرأي أن 60% من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون الفارق الاجتماعي والمعيشي والمادي بين الأغنياء والفقراء والظلم الاجتماعي أكبر مشكلة للمجتمع الروسي. ويعتبر 49% منهم أن المشكلة هي جودة الخدمات الطبية. ومن بين المشاكل الأخرى البيئة (11%) والفارق المعيشي بين الأقاليم الروسية (38%) والأمن الشخصي (13%).

ودل استطلاع الرأي على أن 97% من المشاركين فيه يعلقون الآمال على انخفاض الفارق المعيشي بين الأثرياء والفقراء في المجتمع الروسي والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

المصدر: فيستي