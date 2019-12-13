 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي على خلفية اعتراف مجلس الشيوخ بحصول إبادة الأرمن

استطلاع الرأي: 50 ألف روبل هو راتب مقبول للمواطن الروسي

مجتمع

استطلاع الرأي: 50 ألف روبل هو راتب مقبول للمواطن الروسي
Sputnik Sergey Melkonov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvla

أجرى المجلس الاجتماعي لدى الرئيس الروسي استطلاع رأي المواطنين الروس لاستيضاح أكثر المشاكل إلحاحا التي يواجهونها في الوقت الراهن.

وذلك في إطار الدراسة "عدم المساواة الاجتماعية في المجتمع الروسي المعاصر وسبل التغلب عليها".

إقرأ المزيد
"كيري تيلور" تفشل في بيع فستان الأميرة ديانا

وأظهرت نتائج الدراسة أن 35% من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون 50 ألف روبل (ما يعادل نحو 781 دولارا) الحد الأدنى المعيشي المقبول للإنسان العامل.

ويعتبر 31% منهم 40 ألف روبل راتبا عادلا. أما 20% فأعلنوا أن 30 ألف روبل (نحو 500 دولار) هو راتب عادل.

كما أظهر استطلاع الرأي أن 60% من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون الفارق الاجتماعي والمعيشي والمادي بين الأغنياء والفقراء والظلم الاجتماعي أكبر مشكلة للمجتمع الروسي. ويعتبر 49% منهم أن المشكلة هي جودة الخدمات الطبية. ومن بين المشاكل الأخرى البيئة (11%) والفارق المعيشي بين الأقاليم الروسية (38%) والأمن الشخصي (13%).

ودل استطلاع الرأي على أن 97% من المشاركين فيه يعلقون الآمال على انخفاض الفارق المعيشي بين الأثرياء والفقراء في المجتمع الروسي والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

داعية مصري: استخدام الفيس بوك إثم!