يعتبر ثلث الروس أن الناس المؤدبين والمحترمين هم أبطال زماننا.

توصل المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام إلى هذا الاستنتاج بعد استطلاع رأي المواطنين الروس الذي أجراه في 4 ديسمبر الجاري.

إقرأ المزيد

وحسب استطلاع الرأي فإن 36% من المشاركين فيه يعتبرون أن العدالة والصدق هما صفتان يجب أن يمتلكهما بطل زماننا. وأشار 19% إلى حسن النية والأدب والإنسانية. أما 18% فأبرزوا صفات مثل النشاط والمبادرة والتأهيل. وذكر 13 % الشجاعة وقوة الشخصية.

وبحسب 10% من المشاركين في استطلاع الرأي فإن الصفات البارزة هي التسامح والقدرة على الاستجابة والانتباه والرغبة في مساعدة الآخرين. أما 9% فيعتبرون الروح الوطنية صفة يجب أن يتميز بها بطل زماننا. وقال 8% إن المسؤولية هي صفة جديرة بأبطال الزمان وذكر 8% كذلك ضمن هؤلاء المدافعين عن الوطن والجيش بشكل عام ورجال الطوارئ.

بينما وجد 31% من المشاركين في استطلاع الرأي أنفسهم عاجزين عن الإجابة على السؤال الموجه اليهم.

وأجري استطلاع رأي المواطنين الروس في 4 ديسمبر حيث شارك فيه 1600 روسي تجاوز سنهم 18 عاما وذلك عن طريق الاتصال الهاتفي بهم.

المصدر: