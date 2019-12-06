ما أكثر الأسماء شيوعا في روسيا والعالم

تعتبر كنية، إيفانوف، أكثر الأسماء شيوعا في روسيا وبيلاروس وبلغاريا.

وتنحدر كنية، إيفانوف، من اسم يوحنا اليهودي. أما كنية سميث (الحداد) فهي أكثر الأسماء شيوعا في الولايات والمتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

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بالمناسبة فإن كنية، كوزنيتسوف، المنتشرة في روسيا أيضا تنحدر من كلمة كوزنيتس (الحداد).

فيما يتعلق بألمانيا وسويسرا فإن كنية، مولر، (الطحان) هي أكثر الأسماء رواجا هناك. وكنية، هروبر، التي تنحدر من كلمة gruobe (الحفرة) الألمانية هي من أكثر الأسماء شيوعا في النمسا.

وتنحدر الأسماء الآسيوية كقاعدة عامة من السلالات. وعلى سبيل المثال فإن كنية، تان، في سنغافورة وماليزيا تنحدر من سلالة، جان، الصينية في عصر دولة جو الصينية.

كنية، كيم، هي أكثر رواجا في الكوريتين وكذلك في كازاخستان وأوزبكستان. أما الصين فيحمل فيها 7% من سكانها كنية وان.

وقال خبراء اللغات إن جزءا من الأسماء ينحدر من الأسلاف أو المهن أو الصفات الشخصية ومسقط الرأس مثل الدمشقي والمعري العربيين.

المصدر: لايف