دولة خليجية في المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات

احتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية.

وتأتي دولة قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين، بحسب تقرير "حالة الزواج في العالم العربي"، الذي تم تدشينه أمس الثلاثاء خلال منتدى "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات" المقام حاليا في الدوحة.

وأفاد التقرير بأن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010 - 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و 7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.

ووفقا للدراسة لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979 - 2010.

المصدر: القبس الكويتية