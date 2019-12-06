مقتل طالبة حرقا يثير أصداء واسعة في السعودية والشرطة تعلن اتخاذ إجراءات

أثار مقتل طالبة تم العثور على جثتها محترقة، بمنطقة جازان، أصداء واسعة في السعودية وسط حديث زميلاتها عن اغتصاب الفتاة على يد 4 شبان، فيما أعلنت الشرطة اتخاذ "إجراءات" في القضية.

وقالت شرطة المنطقة، في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية، تعليقا على "ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب"، إن أجهزة الأمن جنوب مدينة جازان "باشرت بلاغا من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عثر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة".

وأضافت شرطة جازان: "تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال" لمعرفة ملابسات القضية "واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

ولقيت طالبة الثانوية مصرعها حرقا في 20 نوفمبر الماضي داخل إحدى الشقق في مدينة جازان جنوب السعودية، وأفادت النيابة العامة ببدء تحقيقات في الحادثة، بينما تحدثت مصادر مطلعة عن توقيف عدة أشخاص في إطار القضية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الشابة خرجت يوم مقتلها من بيت أسرتها لتقديم اختبار مع أخرى، وكانت برفقة أربعة شبان خلال الحادث، حيث فر الجميع إثر اندلاع حريق في الشقة تسبب بمصرع الفتاة.

لكن مغردات في موقع "تويتر" قلن إنهن زميلات للطالبة، واسمها بشرى محجب، قدمن رواية أخرى للحادثة، وذكرن أن الفتاة تعرضت للاغتصاب بعد أن تم استدراجها للشقة، وأن مغتصبيها أحرقوا الشقة بعد أن فقدت الشابة وعيها بهدف إخفاء آثار جريمتهم.

#بشرا_محجب

صديقتي ماتت بغدر وحده من صحباتها لعبت عليها ونزلتها شقه تقول شقه خالي يا بشرى جيبي... الخ وتنزل بشرى وتلاقي مجموعه شباب عديمين الضمير وفعلوا فعلتهم حتى نزفت واغمى عليها حبيبه قلبيي المسكينه واحد من الكلاب ابن اغنى عائله واذا ما وثلت القضيه للنيابه العامه راح تتقفل — N (@iiur1i) December 2, 2019

اسبوع كامل وأحنا نتعذب وننتظر حق بشرى يطلع اسبوع كامل وأحنا مو قادرين ننام زين ولا نرتاح!وأخر شي تتقفل القضيه بدم بارد ؟ الله ياخذ حقها ويوريني فيهم عجائب قدرته في الدنيا وسخطه لهم يارب حرقوا قلبي أحرق قلوبهم على أحب الناس لهم حرقوا قلب أمها يارب خذ منهم أغلى ماعندهم #بشرا_محجب — عميقة. (@______nall) December 3, 2019

تحديث من صديقتها

عائلة #بشرا_محجب تؤكد ان:

- اخت بشرى الصغيره لم تتعرض للاعْتصاب، هي بخير والحمد لله، وبيوم الحادثة كانت بالمدرسة.

- بشرى كانت ذاهبة لاختبار قياس بعلم اهلها مع صديقتها وسائق، تم خداعها وخداع اهلها والغدر بها واحراقها حتى تفحمت جثتها لدرجة انهم تعرفوا عليها بصعوبة. https://t.co/q5M92L63Gp — Anne (@Annealshammari) 5 декабря 2019 г.

اذا ما تحققت العدالة لبشرى، اذا ما تم قص أطراف الفساد وقُضي على واسطات التستر على المجرمين من ذوي النفوذ، فاليوم بشرى وبكرا انت

#BushraMuhajjab — Shafa ٣١ ♀ ∇ (@Shafax6) 5 декабря 2019 г.

#BushraMuhajjab

التستر اللي صاير على القضية عشان مين ؟ لان مو معقولة يحاولون يسكتون الناس بخبر فتح تحقيق بالقضية وبنفس الوقت يحجبون التاق العربي والاخبار تقول ان واحد من المجرمين هربوه اهله لامريكا ، الوضع مؤلم وكأن قضية معنفة ابها تتكرر ، بس محد بيسكت لين يتم محاسبة المجرمين — So? (@_soamii) 4 декабря 2019 г.

وتقول إحدى المغردات إن صديقة لبشرى استدرجتها بعد أداء أحد الاختبارات الدراسية، إلى الشقة التي وقعت فيها الجريمة.

وأوضحت أن الشقة حضرها خال صديقة بشرى وثلاثة من أصدقائه وتناوبوا على اغتصاب الطالبة قبل أن تفقد وعيها.

وأثارت هذه الرواية أصداء واسعة بين السعوديين وسط مطالب بكشف تفاصيل الحادثة وتقديم الجناة للقضاء، بينما ينتظر أقرباء الطالبة والمتابعون صدور تقرير الطب الشرعي حول القضية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية