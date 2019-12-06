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مقتل طالبة حرقا يثير أصداء واسعة في السعودية والشرطة تعلن اتخاذ إجراءات

مجتمع

مقتل طالبة حرقا يثير أصداء واسعة في السعودية والشرطة تعلن اتخاذ إجراءات
Reuters Fahad Shadeed
عناصر من الشرطة السعودية
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أثار مقتل طالبة تم العثور على جثتها محترقة، بمنطقة جازان، أصداء واسعة في السعودية وسط حديث زميلاتها عن اغتصاب الفتاة على يد 4 شبان، فيما أعلنت الشرطة اتخاذ "إجراءات" في القضية.

وقالت شرطة المنطقة، في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية، تعليقا على "ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب"، إن أجهزة الأمن جنوب مدينة جازان "باشرت بلاغا من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عثر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة".

وأضافت شرطة جازان: "تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال" لمعرفة ملابسات القضية "واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

ولقيت طالبة الثانوية مصرعها حرقا في 20 نوفمبر الماضي داخل إحدى الشقق في مدينة جازان جنوب السعودية، وأفادت النيابة العامة ببدء تحقيقات في الحادثة، بينما تحدثت مصادر مطلعة عن توقيف عدة أشخاص في إطار القضية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الشابة خرجت يوم مقتلها من بيت أسرتها لتقديم اختبار مع أخرى، وكانت برفقة أربعة شبان خلال الحادث، حيث فر الجميع إثر اندلاع حريق في الشقة تسبب بمصرع الفتاة.

لكن مغردات في موقع "تويتر" قلن إنهن زميلات للطالبة، واسمها بشرى محجب، قدمن رواية أخرى للحادثة، وذكرن أن الفتاة تعرضت للاغتصاب بعد أن تم استدراجها للشقة، وأن مغتصبيها أحرقوا الشقة بعد أن فقدت الشابة وعيها بهدف إخفاء آثار جريمتهم.

وتقول إحدى المغردات إن صديقة لبشرى استدرجتها بعد أداء أحد الاختبارات الدراسية، إلى الشقة التي وقعت فيها الجريمة.

وأوضحت أن الشقة حضرها خال صديقة بشرى وثلاثة من أصدقائه وتناوبوا على اغتصاب الطالبة قبل أن تفقد وعيها.

وأثارت هذه الرواية أصداء واسعة بين السعوديين وسط مطالب بكشف تفاصيل الحادثة وتقديم الجناة للقضاء، بينما ينتظر أقرباء الطالبة والمتابعون صدور تقرير الطب الشرعي حول القضية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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