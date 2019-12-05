افتتح القائم بالأعمال الأمريكي في السودان بريان شوكان بضاحية الرياض الراقية شرق العاصمة الخرطوم أمس الأربعاء، أول مطعم يتبع لشبكة "كنتاكي" المنتشرة على نطاق واسع في العالم.

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وبدأت شبكة مطاعم "كنتاكي" والمشهورة بـ"كي أف سي" الترتيب لافتتاح فروع لها في الخرطوم إبان تشكيل الحكومة الانتقالية، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وحسب وسائل إعلام محلية، عبر السفير شوكان عن تفاؤله بقدوم الاستثمارات الأمريكية إلى السودان، مؤكدا على أن الفرصة باتت مواتية لدخول استثمارات أمريكية إلى السودان.

وتتراوح أسعار وجبات "الكنتاكي" في الخرطوم بين (450 – 1200) جنيه للوجبة الواحدة، ما يعادل (15 – 22) دولارا.

وصرح المتحدث باسم شركة "يام براندز" الأمريكية صاحبة مطاعم "كنتاكي" لصحيفة "سودان تريبيون"، أن الشركة تنوي افتتاح ثلاثة فروع لها في السودان.

المصدر: وكالات