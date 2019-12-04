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مصر.. إنقاذ شاب حاول الانتحار في نهر النيل

مجتمع

مصر.. إنقاذ شاب حاول الانتحار في نهر النيل
Reuters
نهر النيل
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تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة "كوبري 15 مايو" في مصر، من إنقاذ شاب حول الانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل.

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وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن شابا في العقد الثالث من العمر أقدم على القفز من أعلى الكوبري المشار إليه، حيث تمكنت الخدمات الأمنية من انتشاله من نهر النيل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت وقوع عدد من حالات الانتحار في مصر، كما أحدث مقطع فيديو لواقعة انتحار أحد الشباب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة ضجة على مواقع التواصل.

وكان شاب آخر قد أقدم على الانتحار قبل أيام، حيث لقي مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض، كما انتحر شاب آخر في ترعة الإبراهيمية.

المصدر: الوطن

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