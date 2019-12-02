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النائب العام المصري يتدخل بعد تسريب فيديو لانتحار شاب من برج القاهرة

أخبار العالم العربي

النائب العام المصري يتدخل بعد تسريب فيديو لانتحار شاب من برج القاهرة
Reuters
برج القاهرة
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أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج القاهرة، والخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان.

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بالصور.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة
بالصور.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

ووثقت عدسات كاميرات المراقبة ببرج القاهرة في العاصمة المصرية، لحظة انتحار طالب مصري، مساء السبت الماضي، بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وبينت لقطات الفيديو أن الشاب غافل الجميع، ألقى بنفسه من البرج ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء وسط صراخ وصدمة الحاضرين.

المصدر: الأهرام

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