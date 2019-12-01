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بالصور.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

أخبار العالم العربي

بالصور.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة
Reuters / Asmaa Waguih
برج القاهرة
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وثقت عدسات كاميرات المراقبة ببرج القاهرة في العاصمة المصرية، لحظة انتحار طالب مصري، مساء السبت، بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وتبين لقطات الفيديو أن الشاب غافل الجميع وألقى بنفسه من البرج ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء وسط صراخ وصدمة الحاضرين.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا من العاملين ببرج القاهرة يفيد بانتحار شاب مصري بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وكشفت التحريات أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى نادر محمد جميل.

وتعتذر قناة RT عن نشر مقطع الفيديو لقساوة المشاهد التي يتضمنها.

بالصور.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة
بالصور.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة
بالصور.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة
بالصور.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

المصدر: RT + يوتيوب

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