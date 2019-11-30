حادثة تعنيف طفل تثير غضبا عارما في السعودية (فيديو)

أثارت حادثة تعنيف أسري جديدة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما ظهر رجل يركل طفلا صغيرا بقوة، حيث طالب النشطاء والمغردون باعتقاله وتوفير الحماية للطفل.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه "اتخذ اللازم حيال الحادثة" دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

اخي/تي الكريم /ـه نشكر لك تعاونك معنا نود إفادتك بأنه تم إتخاذ اللآزم .. كل الشكر لحرصكم و إهتمامكم . — مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) 30 ноября 2019 г.

وأضاف أنه يتعذر الإعلان عن تفاصيل الإجراءات المتخذة في البلاغات حفاظا على سرية البيانات المذكورة، واحتراما لخصوصية الأطراف المعنيه.

اختي : يتعذر علينا الإعلان عن تفاصيل الإجراءات المتخذة في البلاغات حفاظاً على سرية البيانات المذكورة, واحتراماً لخصوصية الأطراف المعنيه .. — مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) 30 ноября 2019 г.

من جهته، كشف المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، في تغريدة عبر "تويتر" جانبا من تطورات الحادثة، حيث قال: "رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص"، مضيفا أنه "يتم التنسيق حاليا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه".

رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص؛ ويتم التنسيق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام #حماية_الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه.

ونرجو من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات 1919. pic.twitter.com/s3TidZ8gde — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) 30 ноября 2019 г.

#انقذو_طفل_جده_من_التعنيف

اسم المعنف خالد راشد محمد العرادي البلوي

والطفل المسكين اسمه محمد — نَّ. (@12_lavy) 30 ноября 2019 г.

هذا، ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حادثة ركل الطفل لعدة مرات من قبل الرجل دون أن توقفه صرخات الطفل الضحية، ما أثار غضبا وسخصا على ما أقدم عليه الرجل.

إلى متى تتكرر المقاطع و الترندات اكثر من مره بالشهر و تتكرر صراخات الأطفال و النساء ؟ و كل مره ما فيه حل ولا تجاوب يبرد القلب للضعفاء! خافوا الله في خلقه، متى الحل النهائي الرادع للمتوحشين من البشر ؟ كفايه ظلم، كفايه ألم !#انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم — Hanti (@Hanti0xx) 30 ноября 2019 г.

#انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم

انا تعبت وقلبي تعب الله يجعل كل ظالم فذي الدنيا يتمنى الموت وما يلقاه الله يورينا فيه وفكل ظالم عجائب قدرته ويحرق قلبه ويبتليه ببلاء ماله شفاء يارب . — بدور. (@MoonsMk) 30 ноября 2019 г.

المصدر: RT + "تويتر"