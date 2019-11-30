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حادثة تعنيف طفل تثير غضبا عارما في السعودية (فيديو)

مجتمع

حادثة تعنيف طفل تثير غضبا عارما في السعودية (فيديو)
Reuters
السعودية
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أثارت حادثة تعنيف أسري جديدة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما ظهر رجل يركل طفلا صغيرا بقوة، حيث طالب النشطاء والمغردون باعتقاله وتوفير الحماية للطفل.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه "اتخذ اللازم حيال الحادثة" دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أنه يتعذر الإعلان عن تفاصيل الإجراءات المتخذة في البلاغات حفاظا على سرية البيانات المذكورة، واحتراما لخصوصية الأطراف المعنيه.

من جهته، كشف المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، في تغريدة عبر "تويتر" جانبا من تطورات الحادثة، حيث قال: "رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص"، مضيفا أنه "يتم التنسيق حاليا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه".

هذا، ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حادثة ركل الطفل لعدة مرات من قبل الرجل دون أن توقفه صرخات الطفل الضحية، ما أثار غضبا وسخصا على ما أقدم عليه الرجل.

المصدر: RT + "تويتر"

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