جامعة القاهرة تسمح بدخول "الطالب المعجزة"

قال "الطفل المعجزة" عمرو عزت، في لقاء مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مشكلته حلت مع جامعة القاهرة بعد لقائه برئيسها، محمد عثمان الخشت.

وكان عزت قد التقى رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، يوم أمس بعد أزمة أثارها حضوره محاضرات الدكتور هاني الحسيني، لمادة الرياضيات مع طلاب الفرقة الثالثة بكلية العلوم بالجامعة، حيث منعه أمن الجامعة من الحضور، وتقدمت الكلية بكتاب رسمي للجامعة بهذا الشأن، ما دفع رئيس الجامعة للقائه وعقد لجنة متخصصة لاختبار قدرات الطالب.

وتعليقا على اللقاء، قال عزت إن اللجنة كانت مكونة من 4 أفراد، ووضعوا له امتحانا من 7 أسئلة، تمكن من حل 6.5 منها، وصرح رئيس الجامعة بناء على نتيجة تقييم اللجنة، أن "الطالب المعجزة" مؤهل فعليا للدراسة بالمرحلة الجامعية، وسمح له بدخول الجامعة وحضور محاضرات السنة الثالثة بالكلية.

كما أضاف الطفل، وهو في عمر 12 عاما ونصف العام، أنه سينتظم في الحضور بجامعة القاهرة بدءا من يوم السبت المقبل، على الرغم من سنه الذي يقيده بالصف السادس الابتدائي.

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وبسؤاله عن الدروس الخصوصية صرح عزت بأن الدروس الخصوصية دافعها كسل الطالب، وعدم رغبته في المذاكرة، وحاجته إلى دافع يحثه عليها، وأنها "تقوقع الطالب فكريا"، حيث تحصر فكره في دوائر مغلقة، وعلى الطالب أن يعمل ويجتهد مع نفسه حتى يتمكن من التحصيل والتعلم دون الحاجة لهذه الدروس.

كما قال إنه لا يمارس ألعاب الفيديو، ويستخدم هاتفه الذكي فقط لتحميل المراجع والكتب التي يحددها له الدكتور هاني الحسيني أستاذ الرياضيات بالجامعة. وعمّا إذا كان يعتزم السفر خارج مصر، قال عمرو عزت أنه لا زال من المبكر جدا الحديث عن أمر كهذا، حيث أن كل ما يهمه الآن هو العلم فقط.

المصدر: يوتيوب