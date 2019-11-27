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أمير الكويت يحضر عرس نجل رئيس مجلس الأمة السابق

مجتمع

أمير الكويت يحضر عرس نجل رئيس مجلس الأمة السابق
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حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مشاركة عائلة الراحل جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة سابقا، حفل عقد قران نجلها أحمد على ابنة خالد المشعان بديوان عائلة الخرافي.

وبدا الشيخ الصباح التسعيني بصحة جيدة بعد نحو شهر ونصف من عودته من رحلة علاج في الولايات المتحدة.

يذكر أن أمير الكويت يشارك مواطنيه في مختلف مناسباتهم، حيث يظهر بشكل دائم بالرغم من تقدمه في العمر.

وانتشرت عبر مواقع التواصل بالكويت صور ومقاطع فيديو من عقد القران، أثناء مباشرة الشيخ كتابة عقد الزواج وإتمام مراسمه.

وحضر العقد نجل أمير الكويت وزير الدفاع المقال ناصر الصباح، ورئيس الحكومة سابقا ناصر المحمد الجابر الصباح، وعدد من أفراد عائلتي الخرافي والمشعان.

والراحل جاسم الخرافي هو أحد رجال الأعمال البارزين في الكويت، بدأ حياته السياسية منذ عام 1975، وحاز على عضوية البرلمان في عدة دورات، وتولى وزارة المالية والاقتصاد عام 1985، إضافة إلى رئاسته مجلس الأمة منذ عام 1999 حتى 2012.

ورحل الخرافي عام 2015، إثر أزمة قلبية أثناء عودته من تركيا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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