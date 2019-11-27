أمير الكويت يحضر عرس نجل رئيس مجلس الأمة السابق

حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مشاركة عائلة الراحل جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة سابقا، حفل عقد قران نجلها أحمد على ابنة خالد المشعان بديوان عائلة الخرافي.

وبدا الشيخ الصباح التسعيني بصحة جيدة بعد نحو شهر ونصف من عودته من رحلة علاج في الولايات المتحدة.

سلفي مخملي مع سيدي

صاحب السمو #صباح_الاحمد

الله يحفظه ❤️ 🇰🇼 pic.twitter.com/iL086S9xTH — انور جاسم الخرافي (@anwar_alkarafi) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

يذكر أن أمير الكويت يشارك مواطنيه في مختلف مناسباتهم، حيث يظهر بشكل دائم بالرغم من تقدمه في العمر.

وانتشرت عبر مواقع التواصل بالكويت صور ومقاطع فيديو من عقد القران، أثناء مباشرة الشيخ كتابة عقد الزواج وإتمام مراسمه.

#كويتنا | #فيديو.. سمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الاحمد-حفظه الله-خلال حضوره عقد قران «أحمد جاسم الخرافي» على كريمة خالد المشعان في ديوان «الخرافي».. pic.twitter.com/tJtBMWrImN — كويتنا | kuwaitna🇰🇼 (@kuwaitnanews) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

وحضر العقد نجل أمير الكويت وزير الدفاع المقال ناصر الصباح، ورئيس الحكومة سابقا ناصر المحمد الجابر الصباح، وعدد من أفراد عائلتي الخرافي والمشعان.

#كويتنا | سمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الاحمد-حفظه الله-خلال حضوره عقد قران «أحمد جاسم الخرافي» على كريمة خالد المشعان في ديوان «الخرافي»..#الكويتpic.twitter.com/aNuy0I0vEF — كويتنا | kuwaitna🇰🇼 (@kuwaitnanews) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

والراحل جاسم الخرافي هو أحد رجال الأعمال البارزين في الكويت، بدأ حياته السياسية منذ عام 1975، وحاز على عضوية البرلمان في عدة دورات، وتولى وزارة المالية والاقتصاد عام 1985، إضافة إلى رئاسته مجلس الأمة منذ عام 1999 حتى 2012.

ورحل الخرافي عام 2015، إثر أزمة قلبية أثناء عودته من تركيا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي