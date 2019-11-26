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رحيل أسطورة استخبارات سوفيتية أنقذت ستالين من الاغتيال في إيران

مجتمع

رحيل أسطورة استخبارات سوفيتية أنقذت ستالين من الاغتيال في إيران
Sputnik Dmitry Korobeinikov
غوار فارتانيان و زوجها غيفورك
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أفاد ناطق باسم الاستخبارات الخارجية الروسية بأن أسطورة الاستخبارات السوفيتية، كوار فارتانيان، توفيت يوم أمس في موسكو عن عمر يناهز 94 عاما.

وجاء في بيان صدر عن إدارة الاستخبارات الخارجية الروسية أن لفارتانيان، دورا كبيرا في الحصول على معلومات قيمة لضمان المصالح القومية للبلاد وأمنها.

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ولدت، كوار فارتانيان، في 25 يناير عام 1926 وشكلت عام 1942 فريق الاستخبارات السوفيتية "الفروسية" في طهران والذي كشف شبكة الاستخبارات الألمانية السرية في العاصمة الإيرانية وحالت بذلك دون اغتيال القائد العام للقوات المسلحة السوفيتية، يوسف ستالين الذي وصل طهران في نوفمبر عام 1943 للمشاركة في القمة الثلاثية السوفيتية البريطانية الأمريكية للائتلاف المضاد لـ هتلر.

وكانت مع زوجها رجل الاستخبارات، غيفورك فارتانيان، تمارس طيلة 45 عاما عملا استخباراتيا في عشرات البلدان ومختلف القارات، بما في ذلك إيران والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأوروبا الغربية والولايات المتحدة حيث استطاعت الحصول على معلومات ذات أهمية بالغة عن القواعد العسكرية  لحلف الناتو.

ولا تزال نتائج عملها الاستخباراتي سرية إلى حد الآن. وانهت عام 1986 مع زوجها كافة مهماتهما وعادا إلى الاتحاد السوفيتي.

يذكر أن زوجها، غيفورك فارتانيان، توفي عام 2012 ودفن في مقبرة ترويكوروف بموسكو.

المصدر" فزغلياد

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