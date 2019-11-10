فجر السعيد تروي تفاصيل مثيرة عن وضعها الصحي وعمليتها الجراحية الأخيرة

صدمت الإعلامية فجر السعيد متابعيها على "تويتر" بكشف تفاصيل مثيرة عن حالتها الصحية وعن العملية التي أجرتها مؤخرا، لافتة إلى أنه بفضل الله ودعاء أحبتها وطبيبها الماهر نجحت عمليتها.

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وأضافت في تغريدة عن تفاصيل إجراء العملية قائلة: "العملية كبيرة وليست سهلة استمرت أكثر من 8 ساعات، خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل، لافتة إلى أن الطبيب الكسندر ريلت أكد أن العملية الأولى كانت لإنقاذ حياتها، لأن وضعها الصحي كان سيئا جدا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة، وكانت مخاطرة منها وكان لا بد منها".

العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩

اكرر الشكر والتقدير للدكتور محمد قنجراوي سوري مقيم في فرنسا ويعمل في احد المستشفيات الجامعيه بعد اربعين جلسه علاج طبيعي عدت للمشي من جديد وتحركت كل عضلات جسمي بعد أن كنت #معوقه لاتتحرك الا عيوني وجهه وحده فقط — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩

وأشارت إلى أنها بعد ذلك "جلست في العناية المركزة لمدة شهر كامل ثم خرجت إلى غرفة العناية المركزة تحت رقابة الطاقم الطبي لأني حتى تلك اللحظة لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً".

استمريت في غرفة الملاحظه شهرين وبعد مرور 3شهور على العمليه الأولى في باريس تم تحديد العمليه ال2 بعد اراحة الامعاء كلها في 3 اشهر وحاولت خلال هالفتره اضغط على نفسي في العلاج الطبيعي للعوده للمشي وكنت اخذ في اليوم 3 حصص مع الدكتور محمد قنجراوي لاعادة تأهيل العضلات والأوتار المتوقفه — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩

وكانت الكاتبة والإعلامية الكويتية المثيرة للجدل قد كشفت قبل مدة عن آخر تطورات حالتها الصحية والتي اعتبرها ناشطون غير مطمئنة حيث أعلنت أنها تستعد لدخول العملية الرابعة حتى تتمكن من المشي لأنها أصيبت بشلل وفقدان تام للحركة بعد الأزمة الصحية التي كادت تودي بحياتها.

عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه الصحيه... إن شاء الله تكون العمليه الأخيره ... اللي يحبني يدعيلي 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١١ أكتوبر ٢٠١٩

ونشرت السعيد مقطع فيديو على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لكن دون أن تظهر صورتها، تتحدث فيه مع طبيبها المعالج، وقالت: "دكتور محمد… اعجز وأقول الله يجزاك خير … وعدتني بأن أعود للمشي والحمد لله بفضل الله وجهودك بديت أتحسن".

وتابعت: "جهودك معايا تشكر عليها، وأنا فخورة بك لولاك لما كان هذا التطور الذي أنا عليه ولما كنت تمكنت من السير، وأن شاء الله أصبح أفضل من السابق". فرد عليها الطبيب: "بل أنا فخور بك، الفضل لك أنا الطبيب وأنا أساعدك، وأنت أصبحت أفضل من السابق".

كما كتبت تغريدة أخرى قالت فيها: "توكلت على الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعك يا رب نفسي وجسدي وعقلي وروحي".

يذكر أن الفنانة أحلام الإماراتية صديقة فجر السعيد المقربة كانت قد طمأنت مؤخرا جمهور الأخيرة حول حالتها الصحية، وذلك في لقاء لها مع "الإمارات نيوز"، حيث قالت إن السعيد ستجري عدة عمليات جراحية إلى أن تتماثل للشفاء.

المصدر: "المصريون" وصحف عربية