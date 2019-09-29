فجر السعيد: عيادة هذا الشيخ زرعت في قلبي سعادة لا توصف

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على تويتر صورة لها مع الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء سابقا من داخل مستشفى تعالج فيه بفرنسا من التسمم وقد بدا الألم والإرهاق على وجهها.

وعلى الرغم من ذلك علقت فجر السعيد على الصورة فكتبت: "سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم".

وتابعت: "زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته".

الله يحفظه و يحفظج و يردج وطنج سالمه غانمه قويه #صوت_الكويتhttps://t.co/cj25qI8VkO — علي أحمد (@Ali_Ahmad_K) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

وكانت فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجريت لها عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس .



المصدر: RT