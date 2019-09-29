 
مباشر

فجر السعيد: عيادة هذا الشيخ زرعت في قلبي سعادة لا توصف

الثقافة والفن

فجر السعيد: عيادة هذا الشيخ زرعت في قلبي سعادة لا توصف
TWITER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgs9

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على تويتر صورة لها مع الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء سابقا من داخل مستشفى تعالج فيه بفرنسا من التسمم وقد بدا الألم والإرهاق على وجهها.

وعلى الرغم من ذلك علقت فجر السعيد على الصورة فكتبت: "سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم".

وتابعت: "زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته".

وكانت فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجريت لها عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس .

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟